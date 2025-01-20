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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Cem Aydın'a Destek

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cem Aydın'ın hakaret suçlamasıyla ifade vermesi üzerine partinin gençlik kolunun Atatürk ilkelerine bağlılığını vurgulayarak destek açıklamasında bulundu. Aydın'ın ifade işlemleri Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlılığını, vatan sevgisini yargılayabilecek bir güç yok. Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Parti Meclisi Üyemiz Cem Aydın şu saatlerde ifade veriyor. Örgütümüz ve hukukçularımızla birlikte Çağlayan Adliyesi'nde süreci yakından takip ediyoruz. Başkanımızın yanındayız. Yıldıramayacaksınız" dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılması üzerine CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri Çağlayan Adliyesi'nde Aydın'ın ifade işlemlerini takip ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, resmi X hesabından Cem Aydın'ın ifade verdiğini belirterek şu paylaşımı yaptı:

"CHP gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlılığını, vatan sevgisini yargılayabilecek bir güç yok. Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Parti Meclisi Üyemiz Cem Aydın şu saatlerde ifade veriyor. Örgütümüz ve hukukçularımızla birlikte Çağlayan Adliyesi'nde süreci yakından takip ediyoruz. Başkanımızın yanındayız. Yıldıramayacaksınız"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Cem Aydın'a Destek
Kaynak: ANKA / Güncel
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