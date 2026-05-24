CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz büyürken, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede ve yükselen tansiyon gün boyu etkisini sürdürdü. Özgür Özel’in çok sayıda milletvekiliyle birlikte genel merkezde bulunduğu öğrenilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Ankara’ya gelerek binaya giriş yaptı. Çelik’in girişinde alkış tufanı koparken, “Genel başkanımızın yanına geçiyorum” sözleri dikkat çekti.

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan kriz derinleşirken, CHP Genel Merkezi önündeki gerilim sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan yetkisini almasının ardından parti yönetimi ile Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki kriz büyürken, Ankara’da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE POLİS VE TOMA ÖNLEMİ

Ankara Valiliği’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Genel merkez önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırılırken, bina çevresinde polis hareketliliği dikkat çekti.

Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmesi sonrası arbede yaşanmış, bina girişlerinde tansiyon yükselmişti.

ÖZGÜR ÖZEL VE VEKİLLER GENEL MERKEZDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de çok sayıda milletvekiliyle birlikte CHP Genel Merkezi’nde bulunduğu öğrenildi. Özel cephesi, yaşanan süreci “siyasi operasyon” ve “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendirirken, parti içinde krizden çıkış için kurultay seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Ankara’ya gelerek CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı. Çelik’in genel merkeze gelişi, parti yönetimine destek hamlesi olarak yorumlanırken binaya girişinde alkış tufanı koptu.

Basın mensuplarına konuşan Çelik "İl başkanları toplantımız var, genel başkanımızın yanına geçiyorum" ifadelerini kullandı. Genel merkez çevresinde kalabalığın giderek arttığı, polis ekiplerinin ise bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

CHP’DE GERİLİM TIRMANIYOR

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan süreç, genel merkez önündeki arbede, tahliye tartışmaları, polis hareketliliği ve karşılıklı sert açıklamalarla daha da büyüdü.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararının uygulanmasını isterken, Özgür Özel ve mevcut yönetim ise genel merkezde bekleyişini sürdürüyor. Parti kulislerinde gözler Ankara’da yaşanacak yeni gelişmelere çevrildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Kim kime dayıyor belli değil, fitne yuvası

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

