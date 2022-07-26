CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın'dan basın açıklaması Açıklaması - Haberler

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CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın'dan basın açıklaması Açıklaması

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın'dan basın açıklaması Açıklaması

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, iktidara geldiklerinde gençlerin sorunlarını çözeceklerini, vaatlerini yerine getireceklerini söyledi.

AA - Melike Gallenkuş - Güncel
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CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, iktidara geldiklerinde gençlerin sorunlarını çözeceklerini, vaatlerini yerine getireceklerini söyledi.

Partisinin İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere "faizli KYK kredi borçlarını ödememelerine" yönelik çağrılarını hatırlattı.

Aydın, bu çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yaptığı çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

KYK borçlusu gençler adına Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Aydın, "Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz." dedi.

Aydın, CHP gençlik örgütleri olarak vaatlerinin geniş şekilde açıklandığı parti programlarını incelenmesi için AK Parti Genel Merkezi'ne göndereceklerini kaydetti.

AA / Melike Gallenkuş - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul gençlik Aydın Güncel Haberler

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