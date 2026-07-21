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CHP, İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı

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CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan Gürsel Tekin, 7 ilçe başkanı ve yönetimini parti tüzüğüne aykırı davranışlar ve başka siyasi oluşumlarla işbirliği gerekçesiyle görevden alarak disiplin sürecine sevk etti.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 ilçe yönetiminin görevden alındığını duyurdu.

Gürsel Tekin açıklamasında, " Cumhuriyet Halk Partisi ; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur. CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi görevlerinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

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