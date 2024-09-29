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CHP İlçe Başkanı Gözaltına Alındı: Zeytin Festivali'nde Arbede

CHP İlçe Başkanı Gözaltına Alındı: Zeytin Festivali'nde Arbede
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Mersin'in Mut ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali sırasında CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve iki kişi, AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'a darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Olay üzerine CHP'liler destek için adliye önünde toplandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve beraberindeki 2 kişi, Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'u darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde, arbede sırasında protokoldeki koltuğundan bile kalkmadığını savunan Günay ile beraberindekiler, serbest bırakıldı.

Olay, 27 Eylül günü Mut Belediyesi'nin düzenlediği 1'inci Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde meydana geldi. Festivalin açılışına davetli olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında, yine festivale davetli olarak katılan AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur, tepki gösterdi. Bu sırada aralarında sivil polislerin de bulunduğu kişiler, ayağa kalkan Çopur'u engellemek isteyince arbede yaşandı.

Çopur, arbede sırasında darbedildiğini iddia ederek CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. Emniyete davet edilen Günay ve beraberindeki 2 kişi, gözaltına alındı. 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. CHP Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Baro Başkanı Gazi Özdemir ve partililer de adliye önüne giderek Günay'a destek verdi. Savcıya ifade veren Abdurrahman Günay, olay sırasında protokoldeki yerinden bile kalkmadığını belirterek iddiaları reddedip, yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla Çopur hakkında şikayetçi oldu. Günay ve beraberindeki 2 kişi, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdurrahman Günay Zeytinyağı AK Parti Mersin Zeytin Mut

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