CHP İl Başkanlarından Ortak Açıklama: İktidar Yürüyüşümüz Devam Edecek

CHP İl Başkanlarından Ortak Açıklama: İktidar Yürüyüşümüz Devam Edecek
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CHP'nin 81 il başkanı, Genel Merkez önünde yaptıkları basın toplantısında yoksulluk, istikrarsızlık ve iktidarın muhalefetle uğraşmasını eleştirerek, partisinin iktidar yolundaki kararlılığını vurguladı.

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

İl başkanları adına ortak açıklamayı okuyan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, milletin yoksullukla boğuştuğunu, bölgedeki savaşların tırmanmasıyla istikrarsızlıkların gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi.

İktidarın ise esas işlerini bırakarak muhalefet ile uğraştığını savunan Erkol, "Bugün tam bağımsız, tam demokratik bir Türkiye hedefinin sürükleyici merkezi ve bir sonraki iktidarın adresi CHP'dir." dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, delegelerinin hür iradesiyle Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiğini belirten Erkol, ardından birlik içinde yerel seçime odaklandıklarını ve "yerelde iktidar olduklarını" ifade etti.

Partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun belirlendiğini anımsatan Erkol, şunları kaydetti:

"Partimiz emin adımlarla iktidara yürümektedir. AKP yönetiminin partimize dönük, düşmanlığa varan husumetinin ve saldırılarının ana sebebi CHP'nin iktidar yürüyüşüdür. CHP iktidar eliyle dizayn edilecek bir parti değildir. CHP, siyasallaşmış yargı oyunlarıyla ve siyaset mühendisliğiyle rotası belirlenecek, şantaj ve tehditle dize getirilecek parti hiç değildir. Partimize yönelik baskılar bizleri yıldırmaz, aksine örgütümüzün mücadele azmini perçinler. İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin, adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız hep birlikte bu kararı tanımayacaktır, yok hükmünde sayacaktır. Tüm il başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında hep birlikte yer alacaktır."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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