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CHP'li il başkanlarından olağanüstü kurultay çağrısı

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CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde seçilen 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz" denildi.

(ANKARA) - CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay öncesinde seçilen 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz" denildi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesinde delegeler tarafından göreve getirilen ve aralarında mahkeme kararıyla göreve getirilen CHP yönetminin görevden aldığı isimler de bulunan 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Genel Merkez yönetmine seslenen il başkanları şu ifadeleri kullandı:

"Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz. Dayanışmamızı ve kararlılığımızı teslim alamayacaksınız. CHP örgütü yenilmez. CHP örgütü unutmaz."

Kaynak: ANKA
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