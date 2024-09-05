CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı Başlıyor

(ANKARA) - CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı yarın çalışmalarına başlayacak. Kurultayın ilk gününde tüzük değişiklikleri görüşülerek karara bağlanacak. 7-8 Eylül'de de program geliştirme çalışmaları kapsamında yuvarlak masa çalışmaları yapılacak. CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de ise Pembe Köşk'de 'CHP Tarihi Sergisi'nin açılışı yapılacak. Aynı gün akşam genel merkez önünde sanatçı Şevval Sam konser verecek.

CHP, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta başlatmıştı. CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20. Olağanüstü Kurultayı yarın ATO Congressium'da başlayacak. Kurultay, açılış konuşmalarının ardından sergi açılışı, tüzük komisyonu çalışma toplantısı, tüzük komisyonu önerilerinin müzakeresi ve oylanmasıyla devam edecek.

7 Eylül de ise "Program Güncelleme Çalışmalarının Usulünün Belirlenmesi" ve "Program Güncelleme Çalışmalarının Çerçevesinin Belirlenmesi" üzerine yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirilecek. 8 Eylül Pazar günü de "Küresel gelişmeler ışığında Program Çalışmaları" üzerine yuvarlak masa çalışması yapılacak. Ardından kurultay program çalışmalarının oylamaları gerçekleştirilecek.

Şevval Sam konser verecek

CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Pazartesi günü de Anıtkabir ziyareti yapılacak. Ardından, Devlet Mezarlığı, Karşıyaka Mezarlığı ve Cebeci Mezarlığı ziyaret edilecek. Pembe Köşk'te 'CHP Tarihi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Kuruluş yıl dönümü kapsamında CHP Genel Merkezi önünde Şevval Sam konseriyle sona erecek.