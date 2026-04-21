CHP heyetinden İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaret

CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etti.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Bakan Çiftçi ile basına kapalı gerçekleştirdiği görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın mensuplarına açıklama yapan Murat Bakan, toplantıda İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konuların yanı sıra Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışma alanlarının ele alındığını belirtti.

Bakan Çiftçi'nin iletişim yaklaşımını olumlu bulduklarını ifade eden Murat Bakan, eleştirilen konularda bilgilendirme yapılmasının parlamentoya verilen önemi gösterdiğini kaydetti.

Kolluk kuvvetlerinin özlük haklarına ilişkin taleplerini Çiftçi'ye ilettiklerini aktaran Murat Bakan, uyuşturucu kullanımı ve dijital ağlar üzerinden radikalleşen gençlere yönelik ilgili bakanlıkların ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ise görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının, yargı sürecindeki gelişmeler dikkate alınarak, göreve iade edilmelerine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Özçağdaş da erken çocukluk eğitiminin önemine işaret etti. Belediyelerin açtığı kreşler ve gündüz bakımevleriyle ilgili birden fazla bakanlığın sorumluluğu bulunduğunu belirten Özçağdaş, hizmetlerin koordinasyonu için ilgili 5 bakanlığın ortak karar alması ve kamuda birlik sağlanması talebinde bulunduklarını söyledi.