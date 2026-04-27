CHP Heyetinden Doruk Madencilik İşçilerine Destek Ziyareti

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'da sürdürdüğü açlık grevine destek veren CHP heyeti, işçilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirtti. Heyet adına yapılan açıklamalarda, işçilerin tek talebinin alın terinin karşılığını almak olduğu vurgulandı.

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'da devam eden açlık grevine CHP heyetinden destek geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, işçileri ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, işçilerin haklı bir direniş yürüttüğünü belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını iletti. Başarır, "Arkadaşlar, Parti Meclisi toplantımız devam ederken Mersin Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimizle buradayız. Haklı bir direnişiniz var. Genel Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Biz sonuna kadar arkanızdayız. Şurada sizi bekleyen polis arkadaşlar da aynı sıkıntıları çekiyor. Onlar da bir ayı 60 bin lirayla geçirmek zorunda kalıyor. Aslında sizler onlar için de bir mücadele veriyorsunuz. Bir emek mücadelesi veriyorsunuz. Sonuna kadar yanınızdayız. Sizin haklı direnişiniz mutlaka kazanacak ve hakkınızı verecekler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sonuna kadar yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karasu: Emek mücadelesini selamlıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, açıklamasında şunları söyledi:

"Arkadaşlar, öncelikle 16 gündür sürdürmüş olduğunuz mücadeleyi bizler de tüm Türkiye'de büyük bir saygıyla kucaklıyoruz. Genel Başkanımızın, Parti Meclisi üyelerimizin sizlere selamı var. Burada açlık grevinde olan arkadaşlarımız var. Bugün ne yazık ki öğle saatlerinde hep beraber burada gaz yiyen arkadaşlarımız oldu. Sizin tek amacınız; hakkınızın, emeğinizin, alın terinizin karşılığını almak. Bunun için mücadele ediyorsunuz. Bizler de bu noktada sizlerle omuz omuza olmaya, sizin bu mücadelenizde yanınızda durmaya, size yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz. Bir isteğiniz olursa hepimiz Ankara'dayız, buradayız. İlk günden itibaren yürüyüşünüzde, eyleminizde, barikatla mücadelenizde beraberiz. Ne yazık ki şu yaşanan görüntüler 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmıyor. Sizler tek bir şey istiyorsunuz: Hak ettiğinizin, alın terinizin karşılığını alabilmek. Ama Ankara'da adeta sıkıyönetim ilan edilmiş durumda. Enerji Bakanlığı'na bugün yürümenize izin verilmedi. Ne yazık ki siz de burada direnişinizi, mücadelenizi sürdürüyorsunuz. Tekrar hepinizin vermiş olduğu bu emek mücadelesini selamlıyor, hepinize saygılar sunuyoruz."

Kış: Haklı mücadelenizde yanınızdayız

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, madencilerin yanında olduklarını belirterek, "Çok sevgili işçi emekçilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Parti Meclisi toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le beraber 6 saatlik bir toplantının sonucunda; Grup Başkan Vekillerimizle, Sivas Milletvekilimizle beraber yanınızda olduğumuzu bildirmeye geldik. Eskişehir'den beri verdiğiniz mücadeleyi adım adım takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 8 gündür Kurtuluş Parkı'nda sürdürdüğünüz açlık grevinizi bütün arkadaşlarımızla yakından takip ediyoruz. Bu mücadelenizin, bu haklı mücadelenizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Emir: Engellemelere rağmen mücadele ediyorsunuz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamasında işçilerin ihtiyaçlarını sorarak yanlarında olduklarını ifade etti. Emir, "Açlık grevi yapıyorsunuz. Bugün 9. gün. Zor bir iş. Engellemelere maruz kaldınız. Gece soğukla mücadele ediyorsunuz, gündüz sıcakla, polis gazıyla, copuyla mücadele ediyorsunuz." dedi.

Kaynak: ANKA