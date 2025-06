CHP Heyeti İmamoğlu’nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP heyeti, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu partilileri, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve milletvekili Seyit Torun'un cezaevindeki partililerle görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Başarır, İmamoğlu ve diğer isimlerle görüştüklerini belirterek, halkın desteğini alan tertemiz insanların, ülkenin en nitelikli siyasetçilerinin tutsak durumda bırakıldığını savundu.

Gelinen noktanın ülke, hukuk ve siyaset adına acı verici olduğunu söyleyen Başarır, "Çünkü aylardır hiçbir somut delil yokken, MASAK raporlarında en küçük para hareketlerine rastlanmamışken, sahte delillere dayandırılarak burada tutuluyorlar. 'Etkin pişmanlık' dedikleri ifadeyle insanlar burada tutuluyor. Türkiye'nin her yerinde insanlar tepki veriyor. CHP olarak başımız dik. Burada bulunan arkadaşlarımızla onur duyuyoruz. Onların attığı her imzaya, her adıma kefiliz. Halk da öyle düşünüyor. Hafta sonu Bayburt'ta mitingimiz var. Göreceksiniz, Bayburt halkı da buna tepki verecek. Direncimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bir milim geri adım atmayacağız." diye konuştu.

CHP Milletvekili Seyit Torun da görüştükleri İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının morallerinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Ziyaret ettikleri isimlerin, içinde bulunulan sürecin farkında olduklarını vurgulayan Torun, "Milletimiz de farkında aslında. Bunu miting alanlarında, gittiğimiz cadde ve sokaklarda görüyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi ve adaleti getirene kadar mücadelemiz devam edecek. Biz bu senaryoyu geçmişte gördük ama geçmişte bu senaryodan ders almayanlar hala aynı hatayı, aynı suçu işliyorlar." dedi.