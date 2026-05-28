Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... CHP Genel Merkez Heyetinden Milli Yol ve Türkiye İttifakı Partisi Ziyareti

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret etti. Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz, CHP'ye yönelik değerlendirmesinde "Bugün kurumsal kimlik olarak siz temsil ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ziyaretlerde ayrıca diyalog, uzlaşı ve ortak yaşam standardı vurgusu öne çıktı.

CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında son olarak Milli Yol ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret etti.

CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nden bayramlaşmaya giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı.

MİLLİ YOL ZİYARETİ

Milli Yol Partisi'ni ziyaret eden CHP heyetini Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Birey, Teşkilat Başkan Yardımcısı Zübeyde Yıldırım ve MKYK üyesi Gülşen Kuşçu karşıladı.

Ziyarette ilk olarak konuşan CHP'li Kasap, tüm siyasi partilerin ortak hedefinin vatandaşlara daha iyi yaşam standardı sunmak olduğunu söyledi. Milli Yol Partisi adına konuşan Birey de, Türkiye'nin sıkıntılı günlerden geçtiğine dikkati çekerek, "Ülkemizin siyasi, hukuki ve ahlaki problemleri var. Bu şartlarda biz ahlaki bir muhalefet ve ahlaki bir iktidar istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE İTTİFAKI ZİYARETİ

CHP Heyeti, Milli Yol Partisi ziyaretini tamamladıktan sonra Türkiye İttifakı Partisi'ne geçti. CHP heyetini burada Genel Başkan Ferhat Yılmaz ağırladı.

Yılmaz, "Her şey güzel olacak rahat olun. CHP, Türkiye'nin önemli siyasi markalarından birisi. Kılıçdaroğlu son derece nazik, doğru, Türkiye'nin yetiştirdiği liderlerden birisi. Kamuoyunda bir tartışma var ama ben inanıyorum ki CHP, Türk siyasetinde olmazsa olmaz bir siyasi hareket. Arkasında kurucu önder Atatürk var. Atatürk'ü partisi önce kendi içerisinde oturacaktır, konuşacaktır, anlaşacaktır. Türk siyasetine geçmişte güzel işler yapmıştır yine yapacaktır. Dün anlaşamadığınız insanlarla bugün oturup anlaşırsınız, anlaştığınız insanlarla da yarın anlaşamazsınız. Siyasetin aslında bu güzel tarafıdır da. Aslında siyaset konuşma sanatıdır. İnşallah problemler çözülür Demokraside herşey konuşularak çözülür. Bizim için kurumsal kimlik çok önemlidir. Bugün kurumsal kimlik olarak siz temsil ediyorsunuz" diye konuştu.

CHP'Lİ KASAP: OMURGANIZI DİK TUTACAKSINIZ

Kasap da "Akarsuyun kenarında dimdik beklemeyi becerebilirseniz önünüzden çok cesedin geçtiğini görürsünüz. Bir de ben hekimim, doktorum. İnsanın ömrü boyunca en önemli koruması gereken omurgasıymış. Omurganızı dik tutacaksınız. Kambur olursanız düşüyorsunuz, kalçanızı dizinizi kırıyorsunuz. Fiziksel olarak da dik durmaya çalışacaksınız, sosyal olarak da dik durmaya çalışacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA