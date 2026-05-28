Haberler

Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın

Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe takım otobüsünün 11 yıl önce Trabzon'da uğradığı silahlı saldırının yeniden gündeme gelmesiyle ilgili, "Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın" dedi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Kurban Bayramı bayramlaşma programına katıldı.
  • Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını ve hazırlık maçları oynayacağını duyurdu.
  • Bak, 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın takip edildiğini ve her şeyin açıklanması gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen bayramlaşma töreninde Bak'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

''ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Gerçekleşen bayramlaşma programının ardından konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunu hatırlatarak, "Özellikle spor organizasyonları açısından verimli bir yıl oldu. Milli takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası'na gidecek. Ben buradan mesaj vermek istiyorum. Şu anda milli takımımız, Riva'da kampta. Onlara başarılar diliyoruz. Bizim Çocuklar'a 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Kamptalar, çalışıyorlar. 1 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'nda Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı var. Ardından Amerika'ya gidiyorlar ve orada da Venezuela ile hazırlık maçı oynayacaklar. Ardından ilk maçımız Kanada ile Vancouver'da. Onlara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

''ÜLKEMİZDE HİÇBİR ŞEY KAPALI KALMASIN''

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yeniden gündeme getirdiği Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla sorulan soruyu yanıtlayan Bak, "Biliyorsunuz süreç takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da gerek üzerine düşen görevi yapacaklar" dedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

'Makam aracı' tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...

Kılıçdaroğlu'na ilk kez böyle sert yüklendi: Kılavuzu karga olanın...
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti

Dede ile torununun korkunç sonu
Fransa’da ‘Kara Kanun’ resmen kaldırıldı

Avrupa ülkesi, kölelik kanununu resmen kaldırdı
Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Ligin yeni takımına transfer oluyor
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp

Bayram eğlencesi faciayla bitti! Akraba gençlerden haber alınamıyor
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Aziz Yıldırım cephesinden Ederson için karar çıktı

Ederson için karar çıktı!