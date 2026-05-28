Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Juventus ile sözleşmesi sona erecek Filip Kostic, Serie A'ya yükselen Venezia FC'ye transfer oluyor. İtalyan kulübü ile anlaşma sağlandığı ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirtildi.

Juventus ile sözleşmesini yenilememe kararı alan Sırp sol bek Filip Kostic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

VENEZIA, KOSTIC'İ TRANSFER EDİYOR

İtalyan gazeteci Romeo Agresti'nin haberine göre, bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia FC, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. 

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan görüşmelerde Sırp oyuncu ile İtalyan kulübü arasında anlaşmaya varıldığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNADI

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kostic'in Juventus ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek. 2025/26 sezonunda Juventus'ta tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyen Kostic, sadece 527 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
