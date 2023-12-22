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CHP Hatay Milletvekili Konteyner Kentlerde Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekti

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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'daki konteyner kentlerde güvenlik sorunları yaşandığını belirterek, güvenlik tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'daki konteyner kentlerde güvenlik sorunları yaşandığını belirterek, "Hatay'ın birçok noktasındaki konteyner kentlerimizde güvenlik sorunu bizim için şu anda en önemli sorunlardan biri. Çünkü depremin üzerinden 10 aydan fazla bir süre geçti. İdareden beklentilerimiz şudur; güvenlik açısından gerekirse kamera, gerekirse gece bekçileri yöntemiyle konteyner alanlarımızda daha sağlıklı bir şekilde yaşam sürmemize katkıda bulunmalarıdır" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da konteyner kentleri ziyaret etti. Konteyner kentlerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çeken Kara, şunları söyledi:

"GÜVENLİK TEDBİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ VE ÖNEMLİDİR"

"Hatay'ın birçok noktasındaki konteyner kentlerimizde güvenlik sorunu bizim için şu anda en önemli sorunlardan biri. Çünkü depremin üzerinden 10 aydan fazla bir süre geçti. Sağlıklı barınma koşulları oluşabilmesi için güvenlik açısından bazı sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. İdareden beklentilerimiz şudur; güvenlik açısından gerekirse kamera, gerekirse gece bekçileri yöntemiyle konteyner alanlarımızda daha sağlıklı bir şekilde yaşam sürmemize katkıda bulunmalarıdır.

Klimaların dış ünitelerini çalmışlar. Şimdi hava çok soğuk, klimaların dış üniteleri çalındığı için hasta olma riski ve dayanılmaz koşullarda yaşama tutunmaya çalışılıyor. Ayrıca internet kabloları çalınıyor, esnaflarımızın işleri sekteye uğruyor. O yüzden buradaki güvenlik tedbirleri bizim için çok kıymetli ve önemlidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Nermin Yıldırım Kara Milletvekili Hatay Güvenlik Politika Güncel Haberler

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