CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda Erdoğan için ayağa kalkmayacak

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda, yarın yeni yasama yılı için TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenecek özel oturumda, CHP Grubu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamaması kararı alındı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda, yarın TBMM'de gerçekleştirilecek 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı programları değerlendirildi. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'daki özel oturuma ve akşam düzenlenecek resepsiyona katılacak.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yapmak üzere salona daveti sırasında CHP Grubu'nun tavrının ne olacağı da değerlendirildi. Alınan bilgilere göre CHP Grubu, Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişinde ayağa kalkmayacak.

Kaynak: ANKA