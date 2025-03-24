CHP Gözaltına Alınanların Durumunu Takip Ediyor

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına yönelik eylemler devam ederken İstanbul'da gözaltına alınanların çoğu Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasında tutuluyor. Emniyet önünde ANKA'ya bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı gözaltıların yer olmadığı gerekçesiyle Gayrettepe'de tutulduğunu belirtti. Çelik, "Gözaltına alınanlara İçerde şiddet ve kötü muamele, usulsüz uygulamalar ilgili bir milletvekili heyeti oluşturuyor. Bu milletvekili heyetini Vatan Caddesi'ne, Emniyet Müdürlüğü'ne göndereceğiz. ve milletvekillerimiz burada bu durumu titizlikle inceleyecek" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden sürece ilişkin protesto gösterilerinde gözaltına alınanlarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir açıklama yaptı. Gözaltına alınanların yakınları ile Emniyet Müdürlüğü önünde görüşen Özgür Çelik, ANKA Haber Ajansı'na bir açıklama yaptı. Çelik, bazı gözaltıların yer olmadığı gerekçesiyle Gayrettepe'de tutulduğunu belirtti. Çelik, "Gözaltına alınanlara İçerde şiddet ve kötü muamele, usulsüz uygulamalar ilgili bir milletvekili heyeti oluşturuyor. Bu milletvekili heyetini Vatan Caddesi'ne, Emniyet Müdürlüğü'ne göndereceğiz. ve milletvekillerimiz burada bu durumu titizlikle inceleyecek" dedi. Çelik açıklamasında şunları söyledi:

"Gece gündüz süreci takip ediyoruz"

"Vatan Emniyet Müdürlüğü önündeyiz. Avukatlarımız, hukuk komisyonlarımız 3 gündür buradalar. Hem geceleri hem gündüzleri buradaki süreci takip ediyoruz avukatlarımızla birlikte. Cuma günü 99 kişi gözaltına alındı. Önce şunu ifade edeyim, bir kere gözaltına alınırken insanlara şiddet ve kötü muamele yapıldığına yönelik birtakım bilgiler var. İşte ters kelepçe yapılmak suretiyle şiddet ve kötü muamele yapmak suretiyle insanları gözaltına alındığını biliyoruz. Görüntülerden de bunları izliyoruz. Görüntüler de var, bilgiler de var gözaltına alınma aşamasında bunları da dikkatle takip ediyoruz. Cuma günü 99 kişi gözaltına alındı bu 99 kişinin ifade süreçleri tamamlandı. Bir bölümü adliyeye sevk edildi ve sevk sonrasında önemli bir bölümü çok sayıda arkadaş serbest kaldı cuma günü gözaltına alınanlardan adli kontrol şartıyla serbest kalanlar var. Bir kişiye ev hapsi yapıldı.

Cumartesi günü 144 kişi gözaltına alındı. Bu 144 kişinin ifade süreçleri daha bugün yeni başladı. Avukatlarımız takip ediyorlar ve cumartesi günü gözaltına alınan 144 kişinin bir bölümü burada Vatan Emniyet'te tutuluyor. Bir bölümü de Esenler'deki Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. Pazar günü yani dün ve bu sabaha karşı 69 kişi gözaltına alındı ve bu 69 kişi burada yer olmadığı için şu anda Gayrettepe'deki emniyet binasında tutuluyor. Ancak şunu ifade edeyim, bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Yani 3 gündür avukatlarımızın, hukuk komisyonlarımızın tespit edebildiği durum bu şekilde. Eğer bizim tespit edemediğimiz varsa, mesela yakınlarına ulaşamayanlar varsa biz burada titizlikle bir liste çalışması da yürütüyoruz. Avukatlarımızla o listeler üzerinden aileler gelip durumu görebilirler. Yani avukatlarımızın görüşüp görüşmediğini görebilirler.

"Bir milletvekili heyeti oluşturuluyor"

Ama yakınıma ulaşamıyorum diyen aileler varsa bizim sosyal medya üzerinden avukatlarımızın irtibat bilgilerini gönderdik. Onlara ulaşabilirler. Bize de mutlaka ulaşabilirler. Bu aşamadan itibaren de dikkatle tüm ifade süreçlerini takip edeceğiz. Gözaltına alınanların aileleriyle temas kurmaya çalışıyoruz. Onların iletişim bilgilerini de toparlıyoruz. Ailelerle de sürekli bir temas halindeyiz. Şimdi bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. O da şu, gözaltına alınırken kötü muamele yapıldığına yönelik bilgilerimiz var ve görüntüleri izliyoruz dedik. Ancak avukatlarımıza içerideki bazı arkadaşların verdiği bilgiler var. Bunlarla ilgili tabii ki bir araştırma yaptıracağız. Birincisi şu, içeride avukatlara söylenen ben içeride de şiddete maruz kaldım, kötü muameleye maruz kaldım diyenler var. İki, telefon alınırken usulsüz bir biçimde bu telefonlara el koyma meselesi var. Tabii ki telefonunu alacak, kapatıp belli bir kenara koyacak ama bu işlemi yaparken usulsüz birtakım uygulamalar yapıldığına yönelik bilgiler geliyor. Dolayısıyla bir; içerde şiddet ve kötü muamele, iki; telefonlarla ilgili yapılan usulsüz uygulamalar bununla ilgili bir milletvekili heyeti oluşturuluyor. Bu milletvekili heyetini Vatan Caddesi'ne, Emniyet Müdürlüğü'ne göndereceğiz. ve milletvekillerimiz burada bu durumu titizlikle inceleyecek ve bu bilgilere yönelik edindiği bilgileri ve gözlemleri kamuoyuyla paylaşacaklar."