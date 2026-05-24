CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararını vermesinin ardından süren hareketlilik gece yarısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasının CHP Genel Merkezi yöneticilerine ulaşmasının ardından arttı.

CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve yurttaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

POLİS SAYISI ARTTI

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.

SABAH SAATLERİNDE DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor.

ARBEDE ÇIKTI

Genel Merkez'in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen partilileri genel merkezden uzaklaştırdı.

GERİLİMİ CHP'Lİ VEKİLLER DÜŞÜRDÜ

Yükselen tansiyon sonrası Suat Özçağdaş, Seyit Torun, Aylin Nazlıaka gibi isimler araya girerek gerginliği dağıttı. Partililerin içeri girmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haberler.com