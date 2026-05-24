Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde! Arbede çıktı

CHP heyetinin İçişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Onlarca polis tahliye sürecini gerçekleştirmek üzere biber gazı sıkarak önce bahçeye, ardından CHP Genel Merkezi'ne girmeye başladı.

  • Polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek için biber gazı kullanarak önce bahçeye, ardından binaya girdi.
  • CHP Genel Merkezi önünde partililer ile polis arasında arbede yaşandı.
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşananları 'demokrasiye darbe girişimi' olarak nitelendirdi.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz yeni bir aşamaya geçti. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede, karşılıklı suçlamalar ve tahliye tartışmaları sonrası bu kez polis ekipleri genel merkeze müdahalede bulundu.

CHP heyetinin İçişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre onlarca polis, tahliye sürecini gerçekleştirmek üzere CHP Genel Merkezi önüne geldi.

ÖNCE BAHÇEYE, SONRA BİNAYA GİRDİLER

Polis ekiplerinin biber gazı kullanarak önce genel merkezin bahçe bölümüne ardından bina içerisine girmeye başladığı öğrenildi.

Genel merkez çevresinde yoğun hareketlilik yaşanırken, parti binası önünde bekleyen partililer ile polis ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren kapıları kilitleyerek bina önünde nöbet tutan partililerin, polis müdahalesi sonrası slogan attıkları görüldü.

SABAH SAATLERİNDE ARBEDE ÇIKMIŞTI

Gün boyunca CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyon yüksek seyretmişti. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmesi sonrası taraflar arasında arbede yaşanmıştı.

Daha sonra polis ekipleri tahliye tebligatı için genel merkez önüne gitmiş ancak kapılar kapalı olduğu için binaya giriş yapamamıştı.

CHP yönetimi yaşananları “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararının uygulanmasını istemişti.

MURAT EMİR: DEMOKRASİMİZE DARBE

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de gün içinde yaptığı açıklamada yaşananları “demokrasiye darbe girişimi” olarak nitelendirmişti.

Emir, “Sandığımız kaçırılmaya çalışılıyor. Zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullanmıştı.  Özgür Özel ise sabah saatlerinden itibaren genel merkez önünde “mafyatik grupların” bulunduğunu ve bazı kişilerin üzerinde silah ile bıçak olduğunu öne sürmüştü.

GENEL MERKEZDE KRİTİK BEKLEYİŞ

Polis ekiplerinin bina içerisine girmeye başlaması sonrası CHP Genel Merkezi’nde tansiyon daha da yükseldi. Özgür Özel’in çok sayıda milletvekiliyle birlikte genel merkezde bekleyişini sürdürdüğü öğrenilirken, parti kulislerinde Ankara’daki gelişmelerin seyrinin kritik olduğu konuşuluyor.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, gün boyunca yaşanan arbede, tahliye girişimi ve polis müdahalesiyle birlikte şimdiye kadarki en kritik aşamasına ulaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Seçim yaklaştıkça Daha neler göreceğiz neler

Haber YorumlarıBidüşün:

Seçimle ne alaması var¿¿

Haber Yorumlarıcemilk1987:

İyi olmuş polis de tabi gerekeni yapsın polis korkmasın normalde polis zaten korkuyor yani adam tehdit ediyordu korkuyordu polislerle işi zor

Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Medeni chp liler :))))

Haber YorumlarıHacı Kadir Ekinci:

Rezilliğe bak nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya. Başka bir örneğimiz yok

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

