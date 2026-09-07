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CHP Genel Merkezi'ne 103. kuruluş yıl dönümü afişi asıldı

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Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezine yeni afiş asıldı.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezine yeni afiş asıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu afişte, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadeleri yer aldı.

Afişte ayrıca CHP logosu ile partinin 103. kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlanan logo kullanıldı.

Kaynak: AA
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