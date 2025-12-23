Özgür Özel, Ysk Başkanı Ahmet Yener ile Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Toplantıda, YSK üyelerinin görev sürelerinin dolmasına dair konular ele alındı.
YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.
Kaynak: ANKA / Güncel