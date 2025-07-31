CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Medya AŞ. Genel Müdürü'nü Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Medya AŞ. Genel Müdürü'nü Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'i Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'i cezaevinde ziyaret etti.

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gelen Özel, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından cezaevi çıkışında bekleyen CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve partililerle sohbet etti.

Ankara'da bir toplantıya katılacağı için partilerle kısa süre görüşen Özel, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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