Özgür Özel, Annesini Kaybeden Bolu Milletvekili Türker Ateş'e Taziye Ziyaretinde Bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde annesi Mecbure Ateş'i kaybeden CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi. Özel'e Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz eşlik etti.
Kaynak: ANKA