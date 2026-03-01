Haberler

Özgür Özel, Annesini Kaybeden Bolu Milletvekili Türker Ateş'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e baş sağlığı diledi ve taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde annesi Mecbure Ateş'i kaybeden CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi. Özel'e Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz eşlik etti.

Kaynak: ANKA
