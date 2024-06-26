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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı Hastanede Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ameliyat olan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti. Özel, Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve görevine kısa sürede döneceğini belirtti. Ayrıca, Özel eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın eşine taziye ziyaretinde bulunduğunu ve cenaze törenine katılacaklarını söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ameliyat olan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti. Özel, "Gayet iyi, herkese selamları var. Çok kısa sürede görevinin başına dönecek" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara'da akciğer ameliyatı oldu. Karaca'nın pandemi döneminde geçirdiği covid sonrası akciğerinde gelişen kist, torakoskopik işlemle alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Karaca'yı ameliyat olduğu Güven Hastanesi'nde ziyaret etti. Özel, Karaca'nın sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Berkant Özpolat'tan bilgi aldı. Özel, ziyaretin ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Özel, Karaca'nın sağlık durumuna ilişkin, "Geçmişte bir covid geçirmişti pandemide oradan kalan küçük bir aras ciğerinde. Çok değerli doktorumuz tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilmiş. Dün yoğun bakımdaydı uzaktan takip ettik. Bu sabah ziyaret ettik. Gayet iyi, herkese selamları var. Çok kısa sürede görevinin başına dönecek korkulacak bir şey yok" dedi.

" Yaşar Yakış'ın cenaze törenine katılacağız"

Özel, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın eşine taziye ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Özel, "2 gün önce burada ziyaret ettiğimiz önceki dönem dışişleri bakanımız, milletvekilimiz Yaşar Yakış bu sabah vefat etti. Eşine taziye ziyaretinde bulunduk. Yarın da törenlere katılacağız. Türk dış politikasının çok saygın isimlerinden birisiydi kendisi çok önemli bir kayıp. Öncelikle ailesine, sonra Dışişleri Bakanlığı'na, hariciyedeki bütün arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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