CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da Büyük Miting Daveti Yaptı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ordu'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 15.00'te Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar. Ama biz meydanlarda, milletimizle birlikteyiz. Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz. Yarın 68'inci eylemimizde Ordu'da buluşuyoruz!" dedi.