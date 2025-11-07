Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da Büyük Miting Daveti Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, adalet arayışında olduklarını ve sahada halkla buluşacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ordu'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 15.00'te Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar. Ama biz meydanlarda, milletimizle birlikteyiz. Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz. Yarın 68'inci eylemimizde Ordu'da buluşuyoruz!" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.