CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyet Bayramı'na Katıldı

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Lefkoşa' da KKTC Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümünde dolayısıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katılan Özel, ardından ikili temaslarda bulundu. Özel, daha sonra KKTC'nin 42'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı. Özel, burada misafirlerle fotoğraf çekildi.