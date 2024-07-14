CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki su birikintisi kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de önceki gün yağış sonrası su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz Cuma günü etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek için elini tutan İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz ve Öktemay'ın ailelerine başsağlığı diledi. Özel, Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Deniz ve İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay'ı telefonla aradı. Aileler, Özel'den adalet talebinde bulundu; başka ölümlerin yaşanmaması, başka ailelerin acı çekmemesi için sorumluların cezalandırılmasını istedi.

CHP lideri Özel, adalet tecelli edene kadar hukuki süreci takip edeceklerini bildirdi.