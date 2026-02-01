Haberler

Anka Haber Ajansı 1 Şubat Pazar Gündemi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli etkinliklere katılacak. Ayrıca, gazeteci Abdi İpekçi'nin anılması ve diğer siyasi etkinlikler gerçekleştirilecek.

11.00 - 14.00 - 19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Mecitözü Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak, Abide Kavşağı'nda, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eyleminde vatandaşlara hitap edecek. Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ÇORUM - ANKARA)

12.00 - Gazeteci Abdi İpekçi, katledilişinin 47 yılında, Nişantaşı'nda Abdi İpekçi Anıtı önünde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da Koşuyolu Parkı'nda başlayacak "1 Şubat Rojava ile Dayanışma Günü" yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / DİYARBAKIR)

15.00 - DEM Parti ve HDK, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

15.00 - Türkiye Komünist Partisi, "TKP Meydan Okuyor" başlığıyla ATO Congresium'da etkinlik düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

16.00 - Geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Fatih Ürek, toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

17.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri yakınlarını anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

17.00 - 20. 00 - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Galatasaray-Zecorner Kayserispor müsabakalarıyla devam edilecek. (ANKARA / İSTANBUL)




