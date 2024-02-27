CHP Genel Başkanı Özgür Özel İl Başkanları Toplantısı'na Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

İl Başkanları ile biraraya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Gül Çiftci Binici eşlik etti.