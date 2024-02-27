CHP Genel Başkanı Özgür Özel İl Başkanları Toplantısı'na Başkanlık Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Gül Çiftci Binici de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.
İl Başkanları ile biraraya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Gül Çiftci Binici eşlik etti.