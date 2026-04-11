Haberler

Cindoruk Hayatını Kaybetti... Özgür Özel: "Emaneti Taşımasını ve Zamanı Gelince Devretmesini Bilen Bir Devlet Adamıydı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı ve onun hukuka, Meclis'in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adanmış bir yaşam sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için yayımladığı taziye mesajında, "Bir ömrü hukuka, Meclis'in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis'in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

