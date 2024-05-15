CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Tahsin'i Anma Mesajı Yayınladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin'i saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Hasan Tahsin'in ölümünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İzmir'de işgale ilk kurşunu sıkarak, İzmir'de ve Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir direnişin başlamasına öncülük eden Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin'i saygı ve rahmetle anıyorum."