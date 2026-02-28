Haberler

CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burdur'daki mitinginde yargı mensuplarını hedef aldığı gerekçesiyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan resen soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Burdur'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
