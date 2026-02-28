CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Burdur'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.