CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Günsel Tan'ın Cenaze Törenine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı. Tören, Ankara Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Günsel Tan için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel de katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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