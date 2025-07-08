CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Günsel Tan'ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Günsel Tan için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel de katıldı.