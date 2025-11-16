Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te Temaslarda Bulundu
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı ve burada partililerle bir araya gelerek il başkanlığına geçti. Daha sonra Kilis'teki programına katılmak üzere yola çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı. Özel'i havalimanında CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Gaziantep CHP milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen'in yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği Özel, CHP İl Başkanlığı'na geçti. Burada yapılan toplantının ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş, Kilis'teki programlarına katılmak üzere kara yolu ile şehirden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
