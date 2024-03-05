CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Emekliye para yoksa, 31 Mart'ta da Tayyip Erdoğan'a oy yok'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben emeklilere 7'şer bin lira seyyanen zam verelim, mağduriyeti giderelim dediğimde, 'Para yok' dedi. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, 300 arabalık konvoylara para var, beşli çeteye, yandaş müteahhide para var. Emekliye gelince para yok. Madem emekliye para yok, 31 Mart'ta da Tayyip Erdoğan'a oy yok" dedi.

ERDOĞAN: MUHALEFETİN VAAT ETTİĞİ RAKAMI KARŞILAYAMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında "Muhalefetin emeklilerin kafasını karıştırmak için vadettikleri rakam, ülkenin tüm yatırımları durdurulsa bile ödenmez. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak bile karşılayamıyoruz" diye konuşmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak'ta Mutlu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmasında, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

ÖZEL: EMEKLİYE GELİNCE 'PARA YOK'

Özel, "Tayyip Erdoğan, emeklinin cebinden her ay 5.5 çeyrek altını almıştır. Emekliler sandıkta hesabını soracak mısınız? Ben emeklilere 7'şer bin lira seyyanen zam verelim, mağduriyeti giderelim dediğimde, 'Para yok' dedi. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, 300 arabalık konvoylara para var, beşli çeteye, yandaş müteahhide para var. Emekliye gelince para yok. Madem emekliye para yok. 31 Mart'ta da Tayyip Erdoğan'a oy yok." dedi.