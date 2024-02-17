CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır eşlik etti.