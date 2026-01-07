Özgür Özel Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
