Özgür Özel Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saat 10.50'de Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Özel, burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com


