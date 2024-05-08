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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim İş Sendikası Heyetini Kabul Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Özel'e CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da eşlik etti.

(ANKARA) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Suat Özçağdaş Politika Güncel Haberler

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