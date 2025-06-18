CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı: 2 Yıl 3 Aydan 4 Yıla Kadar Hapis İstemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan, 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Tengioğlu'nun, 4 Mayıs'ta Taksim'deki bir aparttan saat 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve AKM'nin önüne geldiği kaydedildi.

Sanığın burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği aktarılan iddianamede, bu sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtildi.

İddianamede, Tengioğlu'nun, törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı sırada Özel'in yanına yaklaşıp yüzüne tokat atarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği vurgulandı.

Tengioğlu'nun terör örgütleriyle veya başka kişilerle irtibatı bulunamadı

İddianamede, olay hakkında yapılan incelemelerde, Tengioğlu'nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilemediği belirtildi.

Sanığın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunamadığına yönelik gerekli araştırmaların savcılıkça yapıldığı kaydedilen iddianamede, hesap hareketlerinin ve geçmişe dönük 5 yıllık HTS verilerinin incelendiği aktarıldı.

İddianamede, sanığın irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm kişilerin ifadelerinin alındığı, yine müşteki Özel'in avukatının dosyaya sunduğu ve araştırılmasını istediği tüm konuların araştırıldığı, Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde suça iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı dile getirildi.

Tengioğlu'nun ifadesinin özetine yer verilen iddianamede, sanığın suçlamaları kabul ettiğini, olay günü Taksim Meydanı'na gittiği sırada bir kalabalık gördüğünü, kalabalıktaki kişilerden AKM'de cenaze merasimi olduğunu öğrendiğini, katılmak için alana giriş yaptığını ve beklediğini, o sırada Özel'i gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği vurgulandı.

İddianamede, sanık Selçuk Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.