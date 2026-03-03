Haberler

Özgür Özel'den, CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer'e Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e taziye ziyaretinde bulundu.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamızın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunarak acımızı paylaşan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Grup Başkanvekillerimiz Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır'a ailemiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

