CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile İstanbul'daki çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşme sırasında Adalı, Özel'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel