CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile İstanbul'daki çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşme sırasında Adalı, Özel'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel'in Adalı ile görüşmesi, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Görüşmede Adalı, Özel'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
