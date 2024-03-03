CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Devrim Yasasının 100. Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de laiklik ilkesine temel oluşturan 3 devrim yasasının kabulünün 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Laiklik ilkesinden, Cumhuriyet devrimlerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma ülküsünden milim sapmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, 3 Mart Devrim Yasaları olarak bilinen Hilafetin kaldırılması, Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması, Eğitim ve Öğretim Birliği yasalarının kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye'de laiklik ilkesine temel oluşturan 3 devrim yasasının kabulünün 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Laiklik ilkesinden, Cumhuriyet devrimlerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma ülküsünden milim sapmayacağız."