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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nı hatırlattı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti. Özel, burada yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'da yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. Ayrıca, Filistin'deki katliama da dikkat çeken Özel, uluslararası toplumun zamanında tedbir alması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aliya İzetbegoviç'in mezarı başında hatırlamamız gereken en önemli söz, kendisinin 'Unutulan katliamlar tekrarlanır' sözüydü. Biz Srebrenitsa'da yaşananları unutmadık." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

Özel, Büyükelçilik ziyaretinin ardından, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR) Butmir Üssü'ne giderek Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Heyet Başkanı Albay Oğuzhan Pehlivan ile bir araya gelen Özel, Bosna Hersek'te huzur ve güven ortamına katkıları için Pehlivan'a teşekkür etti.

Özel, daha sonra bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla yarın yapılacak anma programlarına katılacaklarını ifade etti.

Özel, "Aliya İzetbegoviç'in mezarı başında hatırlamamız gereken en önemli söz, kendisinin 'Unutulan katliamlar tekrarlanır' sözüdür. Biz Srebrenitsa'da yaşananları unutmadık. Unutturmaya da niyetimiz yok. Bu sadece buraya dair bir hatırlatma değil, bugün Filistin'de yaşananlara dair de bir hatırlatma." diye konuştu.

Bosna Hersek'te 1995'te acılar yaşandığını belirten Özel, bu dönemde dünya ve Avrupa kamuoyunun üzerine düşeni yapmadığını söyledi.

"Filistin'deki katliama dur deyin"

Özel, katliamlar ve soykırımlar olduktan sonra böyle günleri ilan etmek yerine, uluslararası toplumun zamanında tedbir alması gerektiğine işaret ederek, Filistin'de yaşananlara susanların, bu tutumlarından utanç duyacağını ve tarih önünde sorumlu olacaklarını ifade etti.

"Filistin'deki katliama dur deyin" çağrısında bulunan Özel, "Biz Türkiye olarak da Türkiye özelinde CHP olarak da o günkü duruşumuzla, o günkü Genel Başkanımızın tutumuyla, partimizin tutumuyla bugün burada gurur duyuyoruz." dedi.

Özel, Bosna Hersek'teki savaşta hayatını kaybeden, katledilen herkesi rahmetle anarak, "Bu büyük acıyı bu büyük katliamı, soykırımı bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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