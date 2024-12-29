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Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır

Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
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DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, sürece yaklaşımlarının net olduğunu belirterek "Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı değerlendirdi.

"BAŞINDAN BERİ ÇÖZÜM ZEMİNİNİN TBMM OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

DEM Parti heyetini konuya ilişkin görüşmede bulunmak üzere kendilerinden randevu isteyeceğini belirten Özel, "Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİNİN VE GAZİLERİMİZİN HASSASİYETLERİ GÖZETİLMELİ"

Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: "En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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