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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden dayısının cenaze törenine katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün Pir Sultan Abdal Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu çifti, Gündüz ailesine baş sağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden dayısının cenaze törenine katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün Pir Sultan Abdal Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün Pir Sultan Abdal Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu çifti, Gündüz ailesine baş sağlığı diledi. Cenaze törenine birçok belediye başkanı da çelenk gönderdi.

Hüseyin Gündüz'ün cenazesi Elvankent Mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Gündüz Güncel Haberler

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