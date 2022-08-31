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Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atmaz ilginç soruyla karşılaştı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu alana adım atar atmaz, "İlk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuyla karşılaştı. CHP lideri bu soruya, "Evet, TEKNOFEST'e ilk defa katılıyorum" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Atakum Belediyesi Sanat Merkezi ziyaretinin ardından dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atılmaz ilginç soruyla karşılaştı

"İLK DEFA MI KATILIYORSUNUZ?" DİYE SORULDU

Kılıçdaroğlu, burada bir basın mensubunun, "TEKNOFEST'e ilk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuna, "İlk defa katılıyorum, evet." yanıtını verdi. Kacır ve Kılıçdaroğlu, daha sonra golf aracına binerek etkinliklerin düzenlendiği alana girdi.

Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atılmaz ilginç soruyla karşılaştı

Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atılmaz ilginç soruyla karşılaştı

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Çarşamba Havalimanı Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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