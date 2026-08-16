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Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin Mirası Birleştirmek

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- "Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar öncesinden bizlere bıraktığı en büyük miras, ayrıştırmak değil birleştirmek, ötekileştirmek değil kucaklamak, kin değil sevgiyi büyütmektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar öncesinden bizlere bıraktığı en büyük miras, ayrıştırmak değil birleştirmek, ötekileştirmek değil kucaklamak, kin değil sevgiyi büyütmektir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

" Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar öncesinden bizlere bıraktığı en büyük miras, ayrıştırmak değil birleştirmek, ötekileştirmek değil kucaklamak, kin değil sevgiyi büyütmektir. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörü, kardeşlik, adalet ve insanı merkeze alan felsefesiyle, farklılıklarımızı zenginlik bilerek, aynı sofrada, aynı gönülde buluşacağımız aydınlık yarınları hep birlikte kuracağız. Hacı Bektaş Veli'yi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Hacıbektaş'tan yükselen barış ve kardeşlik çağrısını yüreğimizde taşıyoruz."

Kaynak: AA
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