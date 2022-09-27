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Mersin haberleri | Kılıçdaroğlu ve Uysal, gazetecilere Mersin'de polise yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Mersin haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal, görüşmenin ardından gazetecilere Mersin'de polise yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Gültekin Uysal Mersin Politika Güncel Haberler

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