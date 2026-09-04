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Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Kongresi Mesajı

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- "Sivas'ta yakılan bağımsızlık meşalesini ve millet egemenliği fikrini, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve 4 Eylül 1919'da milletin iradesini hakim kılmak üzere Sivas'ta toplanan tarihi heyeti saygı, minnet ve rahmetle andı.

Sivas Kongresi'nin vatanın bölünmez bütünlüğünü, tam istiklali ve milli iradenin üstünlüğünü temel ilke olarak kabul ettiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "107 yıl önce Sivas'ta ortaya konulan o irade, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değildir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden Cumhuriyet Halk Partisine uzanan büyük bir siyasi mirastır. Cumhuriyet Halk Partisinin ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nin ruhu bugün de partimizde yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti:

"CHP, milletin egemenliğini her türlü vesayetin üzerinde tutan, bağımsızlıktan ve Cumhuriyet'ten taviz vermeyen o büyük mücadelenin siyasi mirasçısıdır. Bu miras bize yalnızca gurur değil, büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Şartlar ne olursa olsun, millet iradesine, hukuka, demokrasiye ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak bizim tarihsel görevimizdir. Sivas'ta yakılan bağımsızlık meşalesini ve millet egemenliği fikrini, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA
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