Kılıçdaroğlu'ndan Voleybolda Final Tebriği
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Dünya Şampiyonası'nda final yolunda ilerliyoruz. Sırbistan galibiyetiyle adımızı finale yazdırdık. Şimdi gözler şampiyonlukta. Haydi kızlar, size güveniyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA